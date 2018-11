Brexit : "la bataille du Parlement sera féroce"

"De l'aveu de Theresa May, les prochains jours vont être les plus difficiles", commence Arnaud Comte en direct de Londres (Royaume-Uni). Theresa May a pourtant signé une victoire en faisant passer le projet d'accord sur le Brexit au sein de son gouvernement. Il reste désormais à le faire valider par le Parlement. "Theresa May sait que cette bataille du Parlement qui va s'ouvrir sera féroce, mais essentielle. Si ce projet n'est pas voté au Parlement britannique, il sera caduc", explique le correspondant de France 3.



Une "capitulation" pour certains



"Il va falloir convaincre et rassembler au Parlement britannique qui est divisé, entre les europhiles, qui considèrent que cet accord est potentiellement le bon, et ceux qui considèrent que c'est une capitulation. Certains députés conservateurs pourraient demander la tenue d'un vote de confiance", ajoute Arnaud Comte. "Theresa May a fait un pas en avant aujourd'hui, elle devra faire attention de ne pas en faire un en arrière demain", conclut le journaliste.

