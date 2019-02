Brexit : Theresa May va avoir de nouvelles "discussions" avec les négociateurs de l'UE

Le principal point de blocage pour Londres est la question de la frontière irlandaise mais Bruxelles refuse de rouvrir les négociations sur cette disposition.

Ils devraient se rencontrer d'ici la fin du mois. Les équipes de négociateurs de l'UE et du Royaume-Uni vont mener de nouvelles "discussions" pour tenter de sortir de l'impasse du Brexit, ont annoncé jeudi 7 février le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et la Première ministre britannique Theresa May dans un communiqué commun (en anglais).

"Malgré les difficultés, les deux dirigeants sont convenus que leurs équipes devraient discuter pour savoir s'il est possible de trouver une solution qui recueillerait" à la fois une majorité au Parlement britannique et "respecterait" les conditions fixées par les 27, selon le communiqué publié après la rencontre entre les deux responsables.

Le principal point de blocage pour Londres est la question de la frontière irlandaise mais les dirigeants européens ont répété à maintes reprises qu'ils refusaient de rouvrir les négociations sur l'accord de retrait qui contient la disposition contesté du "filet de sécurité" (backstop).