Brexit : l'UE et le Royaume-Uni concluent un nouvel accord

S'agit-il d'un accord historique entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit ? Plus de trois ans après le référendum au cours duquel les Britanniques ont dit vouloir quitter l'Union européenne, les deux parties ont donc trouvé un terrain d'entente pour éviter un Brexit désordonné. À 11h35, jeudi 17 octobre, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, l'annonce sur Twitter : "Là où il y a une volonté, il y a un accord. Nous en avons un ! C'est un accord juste et équilibré pour l'UE et le Royaume-Uni". Exactement au même moment, Boris Johnson, lui aussi sur Twitter, se vante d'un "excellent nouvel accord qui reprend le contrôle".

Le Parlement britannique doit le ratifier samedi

Dans les rues de Londres (Royaume-Uni), les Anglais n'y croient pas tout à fait. "Je suis plutôt sceptique, car il y a encore beaucoup de travail pour qu'on arrive à tout caler avant le 31 octobre", juge un passant. À Bruxelles (Belgique), le négociateur français, Michel Barnier, vient devant la presse européenne dire sa satisfaction. L'information se répand très vite à Bruxelles, alors que les chefs d'État arrivent pour le sommet européen, qui doit débuter jeudi après-midi. L'accord doit maintenant être validé par le Parlement britannique.

