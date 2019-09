Brexit : journée décisive pour Boris Johnson Brexit : journée décisive pour Boris Johnson

Pour bon nombre d'observateurs mercredi 4 septembre en Grande-Bretagne, Boris Johnson perd le contrôle. Le Premier ministre a perdu la majorité au Parlement hier. "Boris Johnson a misé sa crédibilité politique sur un discours de sortie de l'Europe. Cette après-midi, les députés pourraient voter une loi provoquant un nouveau report du Brexit. Ce serait un camouflet pour le Premier ministre", explique le journaliste de France 2 Arnaud Comte, en direct de Londres.

Boris Johnson au cœur d'une nouvelle crise politique

Boris Johnson n'aurait alors plus qu'une solution : dissoudre le Parlement et convoquer des élections anticipées. "Les sondages lui sont assez favorables. Il pourrait retrouver une majorité. Mais, pour qu'il y ait des élections anticipées, il faut qu'une motion soit déposée et soit approuvée par deux tiers des députés. Mais Boris Johnson a perdu sa majorité au Parlement. Il a donc les pieds et mains liées", conclut Arnaud Comte.