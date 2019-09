Brexit : John Bercow, le président de la Chambre des communes, annonce son départ le 31 octobre au plus tard

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Nous avions consacré un article la semaine dernière à John Bercow, le speaker de la Chambre des communes devenu la bête noire du gouvernement. Membre du Parlement britannique depuis vingt-deux ans et speaker depuis dix ans, il vient de déclarer : "ça a été le plus grand honneur de ma vie". L'homme était devenu la coqueluche d'internet avec ses fameux : "Order !"







: Le président de la Chambre des communes, John Bercow, annonce qu'il va démissionner.

: La reine a promulgué la loi obligeant Boris Johnson à solliciter auprès de l'Union européenne un report de trois mois du Brexit jusqu'à fin janvier 2020 si aucun accord n'est trouvé avec Bruxelles avant le 31 octobre. Ce texte donne jusqu'au 19 octobre au gouvernement pour conclure un nouvel accord de divorce avec les autorités européennes - la date retenue suit le prochain Conseil européen des 17 et 18 octobre à Bruxelles - ou pour obtenir l'aval du Parlement à une sortie sans accord, alors que la Chambre des communes a déjà voté à plusieurs reprises contre la perspective d'un "no deal".

: La reine Elizabeth II a approuvé la loi demandant un report du Brexit

Le Parlement britannique sera suspendu dès la fin des débats ce soir, confirme un porte-parole du Premier ministre.





: Cette suspension jusqu'au 14 octobre avait suscité une vague d'indignation au Royaume-Uni lorsqu'elle avait été annoncée fin août par Boris Johnson, accusé de manoeuvrer pour précipiter le Royaume-Uni vers un Brexit sans accord de sortie le 31 octobre.

: L'Union européenne n'a encore reçu aucune proposition "réaliste" de Londres pour sortir de l'impasse sur le Brexit, a déclaré le Premier ministre irlandais Leo Varadkar. Ce dernier recevait son homologue britannique Boris Johnson, qui entame cette semaine une nouvelle épreuve de force avec son Parlement.

: Par ailleurs, une demande en justice d'annuler la suspension du parlement avait été rejetée par la Haute Cour de justice de Londres vendredi, mais un appel doit être examiné le 17 septembre. Cependant, cet appel n'est pas suspensif, et n'empêchera donc pas la fin des travaux parlementaires.

: Bonjour @anonyme. Boris Johnson avait effectivement annoncé une suspension du parlement britannique pour cinq semaines jusqu'au 14 octobre, ce qui fixerait le point de départ à aujourd'hui. Mais en pratique, c'est lui qui a la main, et on sait déjà que la suspension ne sera pas effective avant ce soir, ce qui laisse le temps pour un dernier vote. C'est ce qu'explique notamment le Evening Standard.

: Bonjour FI et merci pour votre super travail ! Je pensais que le parlement britannique était suspendu à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 14 octobre ? Merci !

: Bonjour @Olivier. Je peux vous assurer que nous n'avons aucun agenda politique pour ou contre le Brexit (ni la zone euro, dont le Royaume-Uni ne fait pas partie de toute façon). En revanche, je vous confirme que la livre sterling a atteint en août son cours le plus bas depuis 2008 (elle est un peu remontée depuis). Ce n'est d'ailleurs pas du tout au lendemain du référendum de juin 2016 qu'elle avait atteint son point le plus bas. Je vous renvoie vers le graphique de la BBC.

: Bonjour, votre journaliste à dit que la livre était au plus bas depuis 2008, ce qui est totalement faux ! En 2016 lors du vote du Brexit la livre était plus basse qu'aujourd’hui... Pourquoi les médias cherchent-ils à faire peur sur ce qui se passe en Angleterre ? On a l’impression que, tout comme le gouvernement, vous cherchez à envoyer un message sur les dangers de sortir de la zone euro... Pourquoi cela ?

En fin de journée, les députés voteront à nouveau au sujet de l'organisation d'élections anticipées, qu'ils ont rejetées la semaine dernière.