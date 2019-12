Brexit : Jeremy Corbyn responsable de l'échec des Travaillistes ?

Les résultats des élections législatives seraient donc le plus mauvais résultat pour les Travaillistes. Un soulagement donc pour l'UE ? "Je ne sais pas si c'est un soulagement, car beaucoup d'Européens sont tristes, mais un soulagement d'avoir une vision plus claire de ce qui peut se passer. On a plus de clarté, car la ligne est définie par Boris Johnson (…) A priori, la ligne qui avait été tracée par Boris Johnson va pouvoir être entamée", explique la journaliste.

Une période de transition à prévoir

Un si grand écart était-il attendu ? "Je ne m'y attendais pas personnellement, mais ce n'est pas que la campagne des dernières semaines qui a été catastrophique de la part de Jeremy Corbyn, ce sont toutes les dernières années. Il est évident que s'il y avait eu un autre leader depuis plusieurs mois, les résultats auraient été différents. L'ambiguïté entretenue et les casseroles qu'il a ont porté préjudice à la gauche européenne", précise Emmanuelle Saulnier-Cassia. "Il n'y a pas d'accord commercial encore négocié. Il va y avoir une période de transition qui va s'appliquer et rien ne va vraiment changer jusqu'à fin 2020…", ajoute-t-elle.