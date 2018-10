Brexit : “il n’y aura pas d’accord lors de ce Conseil européen”

Alors qu’un Conseil européen se déroule le mercredi 17 octobre au soir, aucun accord n’a encore été trouvé concernant le Brexit. Depuis Bruxelles (Belgique), Valéry Lerouge explique que tous les problèmes ne seront pas résolus lors de ce sommet. "Cela ne fait aucun doute : il n’y aura pas d’accord lors de ce Conseil européen, même s’il était supposé être le sommet de la signature de la procédure de divorce. Les négociateurs n’ont pas réussi à se mettre d’accord, notamment sur le cas de la frontière irlandaise ou sur comment organiser, à l’avenir, le contrôle des marchandises sans rétablir de frontières entre la république d’Irlande, qui restera dans l’union ,et l’Irlande du Nord qui en sortira."

"Un sujet explosif pour Theresa May"

"C’est un sujet explosif et très politique pour Theresa May", explique le journaliste. Des différends doivent encore être surmontés, mais, selon le président du Conseil européen Donald Tusk, "il va falloir être ‘créatif." Un ultime sommet devrait avoir lieu mi-novembre pour donner une dernière chance aux négociations. "Après quoi il sera trop tard pour transposer un éventuel accord en loi nationale britannique et être fin prêt le 30 mars 2019, pour le Brexit officiel", explique Valéry Lerouge.

