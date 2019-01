Brexit : difficile à trouver, le plan B reporté

Nouveau grand oral pour Theresa May. Devant le Parlement britannique, la Première ministre présente son plan B et garde le cap. Elle exclut un second referendum et un report du Brexit. Pour éviter une sortie de l'UE sans accord, il faut trouver une solution pour la frontière entre Irlande et Irlande du Nord.

Le problème de l'Irlande

L'obsession des partisans du Brexit est que l'Irlande du Nord garde un pied dans l'UE en l'absence de frontières avec la République d'Irlande. Renégocier ce point, comme le souhaite Theresa May, séduit les partisans d'un Brexit dur.



Pour ce faire, Theresa May veut retourner à Bruxelles et convaincre les Européens de revoir l'accord sur la frontière. Hors de question pour l'Union, lui répond le négociateur Michel Barnier. La dirigeante britannique se donne jusqu'au 29 janvier pour mettre au point son plan B.