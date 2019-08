Brexit : des milliers de Britanniques manifestent contre le "coup d'Etat" de Boris Johnson

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté, samedi 31 août, au Royaume-Uni pour dénoncer le "coup d'Etat" du Premier ministre Boris Johnson, après sa décision de suspendre le Parlement dans la dernière ligne droite avant le Brexit. Des manifestations ont eu lieu dans une trentaine de villes, dont Londres, Manchester (nord-ouest de l'Angleterre), Edimbourg (Ecosse), Swansea (Pays de Galles) et Belfast (Irlande du Nord), sous le mot d'ordre "Arrêtez le coup d'Etat". Les organisateurs ont évoqué la participation de "centaines de milliers" de personnes. La police n'a pas communiqué de chiffre.

Trafalgar Square is SHUT DOWN!



100.000 on the streets of London, mobilised within 48 hours.



When you shut down the parliament, we shut down the streets!#DefendDemocracy #StopTheCoup pic.twitter.com/bQoa3jz7MC