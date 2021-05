Brexit : des marins français manifestent à Jersey, le Royaume-Uni et la France envoient chacun deux navires militaires au large de l'île

Ce qu'il faut savoir

Deux patrouilleurs français ont été déployés, jeudi 6 mai, à proximité de l'île anglo-normande de Jersey où se sont rassemblés plus d'une cinquantaine de bateaux de pêche français pour protester contre les conditions de pêche imposées après le Brexit, ont fait savoir les autorités maritimes.

"Avec une cinquantaine de pêcheurs sur zone forcément on a préféré prépositionner ces deux bâtiments", a indiqué une porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord. Il précise que la mission du patrouilleur côtier de la gendarmerie maritime Athos et de celui des affaires maritimes Themis est d'assurer "la sécurité de la navigation et la sauvegarde de la vie humaine en mer".