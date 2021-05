Brexit : comment Michel Barnier est-il perçu au Royaume-Uni ?

Michel Barnier, ex-négociateur en chef de l'Union européenne en charge du Brexit, est devenu un nom et un visage familier au Royaume-Uni. Mais que pensent les Britanniques de l'homme politique français ?

A un poste très stratégique, Michel Barnier, ex-négociateur en chef de l'Union européenne en charge du Brexit et invité du journal de 23 Heures de franceinfo, jeudi 20 mai, est un visage bien connu outre-Manche. Il est également devenu la cible d'une partie de la presse britannique. "Mais d'autres médias, plus nuancés, saluaient le professionnalisme du Français et son opiniâtreté", rapporte Matthieu Boisseau, correspondant de France Télévisions à Londres (Royaume-Uni).

Une "immense expérience"

"Il a apporté son immense expérience aux équipes de négociation. Il est très formel dans son style et c'est la manière avec laquelle il a conduit les négociations. Il est également très respectueux du mandat qu'il avait reçu des Etats-membres", détaille de son côté Philip Rycroft, secrétaire permanent du département de la sortie de l'Union européenne entre 2017 et 2019.