Brexit : certains regrettent-ils leur choix ?

Pour Chris Walch, un habitant de Great Yarmouth, le Brexit est "l'un des plus grands événements de l'histoire de notre pays". L'homme a participé à la campagne, tout comme Adrian Myers, habitant de la même ville. "C'était génial", se rappelle-t-il. Le journaliste Ben Barnier s'est rendu dans la station balnéaire de Great Yarmouth, qui a connu son heure de gloire dans les années 1950. Les habitants ont voté à 70% en faveur du Brexit. Dans la ville, des supérettes vendent des produits des pays de l'Est. Depuis 2014, 350 000 Roumains et 210 000 Lithuaniens sont arrivés au Royaume-Uni et sont nombreux à s'être installés dans ce comté de Norfolk. Une présence que rejettent les deux hommes interrogés par le Ben Barnier : "Les immigrés sont source de violences", estime Chris Walch.

Une bonne et une mauvaise immigration ?

Le journaliste interroge des immigrés d'Europe de l'Est dans les rues. "Le Brexit, cela ne m'inquiète pas, car j'ai un travail ici, je ne prends d'argent à personne", témoigne un homme. Dans un café portugais, situé en centre-ville. La serveuse, Mara témoigne : "Pas mal de gens me disent qu'on ne doit pas avoir peur, car tout va bien pour les Portugais ici." Adrian Myers estime qu'il y a une bonne et une mauvaise immigration. "La bonne immigration c'est quand des gens qui viennent de l'étranger trouvent ici un emploi bien payé et qu'ils contribuent à la vie locale. La mauvaise immigration, c'est quand vous avez des gens qui arrivent en masse et qui se font exploiter", précise-t-il. Si certains brexiters regrettent leur décision, les habitants de Great Yarmouth semblent convaincus d'avoir fait le bon choix.

