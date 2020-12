Brexit : ce qui va changer après l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni

Un accord sur les relations commerciales a été conclu entre les Européens et les Britanniques, jeudi 24 décembre. "L'accord prévoit le maintien d'un marché libre : le Royaume-Uni et les 27 autres pays de l'Union européenne continueront d'échanger des produits sans quota, ni droits de douane", explique la journaliste Justine Weyl sur le plateau du 12/13, vendredi 25 décembre. En revanche, les formalités administratives sur ces transactions seront alourdies. "Le passage à la frontière risque de prendre un peu plus de temps."



Un passeport obligatoire

Concernant la pêche, "le Royaume-Uni a fait des concessions". "Au départ, il voulait interdire totalement l'accès à ses eaux aux pêcheurs européens", poursuit Justine Weyl, qui précise que certains pêcheurs français réalisent 100 % de leur activité à proximité des côtes britanniques. Finalement, les eaux anglaises resteront ouvertes, "mais les bateaux européens devront prendre moins de poissons". Enfin, pour tous ceux qui voudront se rendre dans le pays, à partir du 1er octobre, le passeport sera obligatoire. Un visa sera demandé pour les séjours de plus de trois mois. Le Royaume-Uni s'est par ailleurs retiré du programme Erasmus.

