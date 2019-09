Brexit : Bruxelles scrute la crise britannique

Le feuilleton n'en finit plus. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, les députés ont mis en échec la proposition de Boris Johnson de déclencher des élections législatives anticipées. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, le Premier ministre a assuré qu'il ne demanderait pas de nouveau report du Brexit. "Certains diplomates ne cachent pas leur impatience et leur lassitude. Ils en sont réduits à observer ce qu'il se passe à Londres et à compter les points", précise le journaliste Valéry Lerouge en direct de Bruxelles.

Prochain conseil européen

"Encore faudrait-il que les 27 soient d'accord pour un nouveau report. Rien n'est moins sûr. La France et les Pays-Bas ont dit qu'en l'état actuel des choses ils s'opposeraient à un nouveau report. La blague n'a que trop duré", lance le journaliste. Le conseil européen des 17 et 18 octobre risque d'être long et très animé.

Le JT

Les autres sujets du JT