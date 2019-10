Brexit : "Bruxelles devrait accompagner la démarche de Boris Johnson", estime Nicolas Bay (RN)

Boris Johnson a présenté le plan de la dernière chance à l'Union européenne pour le Brexit. "Boris Johnson a la légitimité, il est le Premier ministre en exercice, il fait tout pour que le Brexit se passe dans les meilleures conditions. Bruxelles devrait accompagner sa démarche", juge Nicolas Bay sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, jeudi 3 octobre. "Il ne faut pas que les institutions européennes continuent de manière brutale de vouloir maintenir de toute force la Grande-Bretagne dans l'Union européenne", ajoute le député européen.

La nomination des commissaires européens remise en cause

Sur les auditions des futurs commissaires européens, le député européen du Rassemblement national Nicolas Bay estime "qu'il y a deux poids deux mesures". Selon lui, "Viktor Orban est sans doute le chef d'État qui a la plus grande légitimité démocratique à présenter un commissaire européen". "Le commissaire présenté par la Hongrie offrait toutes les garanties et pour un prétexte totalement fallacieux, il a été écarté pour des raisons politiques", fustige l'ancien vice-président du Rassemblement national. "Beaucoup de questions restent sans réponse. D'abord l'origine de l'incendie, ensuite la question de la pollution", déplore Nicolas Bay à propos de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime). "Il faut que l'État assume ses responsabilités et que la communication soit claire", conclut-il.