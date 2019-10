Brexit : Boris Johnson propose son plan à Bruxelles, avec une alternative sur le sort de la frontière irlandaise

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a proposé, mercredi 2 octobre, un plan de sortie de l'Union européenne à Bruxelles avec une alternative sur le sort de la frontière irlandaise. Ce plan, qui remplace le "backstop" décrié du précédent accord, prévoit que l'Irlande du Nord appartienne à la même zone douanière que la Grande-Bretagne mais que la province britannique conserve les régulations de l'UE pendant une période de transition.

BREAKING: PM letter to Jean Claude Juncker setting out his Brexit proposal pic.twitter.com/gixvsu04gD