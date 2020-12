Brexit : Boris Johnson et Ursula Von der Leyen veulent une "décision" d'ici dimanche sur les discussions autour d'un accord

Toujours pas de fumée blanche à Bruxelles. Après un dîner de plus de trois heures dans la capitale belge mercredi 9 décembre, Boris Johnson et Ursula von der Leyen ne sont toujours pas parvenus à un accord concernant les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

Les deux dirigeants se sont néanmoins entendus pour considérer qu'une décision ferme devra avoir été prise d'ici dimanche sur l'avenir des discussions portant sur les futures relations de Londres et Bruxelles, a déclaré une source proche du 10 Downing Street. Selon cette source, les deux dirigeants ont eu lors d'un dîner à Bruxelles une "discussion franche" et constaté qu'un fossé "très large" subsiste toujours entre Londres et Bruxelles.

Dans un tweet diffusé à l'issue de cette entrevue, la présidente de la Commission européenne a déclaré que les positions des deux parties restaient "très éloignées".

We had a lively & interesting discussion on the state of play on outstanding issues.



We understand each other’s positions. They remain far apart.



The teams should immediately reconvene to try to resolve these issues. We will come to a decision by the end of the weekend. pic.twitter.com/jG0Mfg35YX