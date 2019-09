Brexit : Boris Johnson désavoué par la Cour suprême, les débats reprennent au Parlement

Le Parlement est de retour. Alors que Boris Johnson avait demandé sa suspension, la Cour suprême a jugé cette requête illégale. Les députés peuvent donc à nouveau siéger depuis le mardi 24 septembre. "Il n'y a pas d'avancée sur le Brexit et le compte à rebours continue à tourner. La séparation est prévue au 31 octobre. L’opposition ne veut pas entendre parler d'élections anticipées, Boris Johnson lui ne veut pas entendre parler d'un report du Brexit et il n'y a toujours pas d'accord en vue à Bruxelles", rapporte le journaliste Arnaud Comte depuis Londres (Royaume-Uni).

Mettre la pression sur les députés

Les débats reprennent donc au Parlement, dans la confusion la plus totale. Dans les prochains jours, le Premier ministre va surement tenter d'attaquer la classe politique et la justice pour mettre "la pression maximale sur les députés et trouver une issue".

Le JT

Les autres sujets du JT