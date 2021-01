Brexit : à Calais, une transition plus qu'une rupture

Vendredi 1er janvier marque la renaissance d'une frontière avec le Royaume-Uni, près de 50 ans après son entrée dans l'Union européenne. À bord du premier ferry arrivé dans le port de Calais (Pas-de-Calais) depuis l'entrée en vigueur du Brexit se trouvent 36 poids lourds. Trois sont contrôlés par les douanes ; un passage en douceur vers une nouvelle ère. "Pour le moment, tout se passe comme avant, témoigne un conducteur. Quand vous arrivez en France, rien n'a vraiment changé."

"J'ai fait un test pour le coronavirus"

Dans la nuit du Nouvel An, la Grande-Bretagne s'est coupée un petit peu plus du continent. Un chauffeur ukrainien a été le tout premier à découvrir les formalités douanières. "J'ai fait un test pour le coronavirus et j'ai vérifié les marchandises, mes documents", raconte-t-il. En somme, une transition plus qu'une rupture : cela fait des semaines, des mois même, que les autorités se tiennent prêtes.

