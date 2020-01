Big Ben va-t-elle sonner pour le Brexit ? Le débat divise les Britanniques

La cloche la plus célèbre du monde est pratiquement réduite au silence depuis plus de deux ans en raison de vastes travaux de restauration. Mais les Brexiters réclament qu'elle sonne le divorce avec l'Union européenne, le 31 janvier.

Sonner ou ne pas sonner, telle est la question. A quelques jours du Brexit, la sortie de l'Union européenne continue de déchirer les Britanniques confrontés à une nouvelle question assourdissante : Big Ben marquera-t-elle cet événement historique en sonnant ?

La cloche la plus célèbre du monde, âgée de 160 ans, est réduite à un quasi-silence depuis plus de deux ans en raison de vastes travaux de restauration. Elle ne sonne plus qu'en de très rares occasions, comme le Nouvel An, et certains partisans du Brexit voulaient qu'elle marque la sortie de l'Union européenne le 31 janvier à 23 heures.

Un coût de "50 000 livres par coup"

Faire sonner Big Ben pourrait coûter jusqu'à 500 000 livres (585 000 euros). Presque "50 000 livres par coup", a calculé le président de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle. Mais le Premier ministre Boris Johnson, fervent partisan du Brexit, a refusé d'enterrer l'idée, évoquant la possibilité d'une souscription publique.

Cette idée a vite reçu le soutien de donateurs conservateurs, qui se sont dits prêts à contribuer à l'effort collectif, mais aussi de journaux comme le Daily Express qui a martelé en une, mercredi 15 janvier : "Big Ben doit retentir pour le Brexit". Downing Street a mis fin à ce fugace espoir des Brexiters en révélant jeudi que le Parlement n'était en réalité pas autorisé à lancer une campagne de financement participatif.

La Une du Daily Express de ce mercredi. “Big Ben doit sonner pour le #Brexit.” pic.twitter.com/qq2YF8yc5N — Alexander Seale (@AlexSeale) January 15, 2020

Dans les rangs des pro-Brexit, la déception est forte. Pour le député conservateur Mark François, il est "inconcevable" que cette cloche iconique ne retentisse pas pour un si grand événement, qui met fin à près d'un demi-siècle d'un mariage souvent conflictuel.

Le gouvernement est "embarrassé par le Brexit et n'en est pas fier", a de son côté attaqué Nigel Farage, figure de la campagne en faveur de la sortie de l'Union européenne lors du référendum de 2016. Certains médias eurosceptiques ont accusé les partisans du maintien dans l'Union européenne d'avoir gonflé l'estimation des coûts pour faire sonner Big Ben, relevant que la cloche avait bien retenti pour célébrer le Nouvel An.