Au Royaume-Uni, le nouveau parti politique Renew veut s'attaquer au Brexit

Marche arrière, toute. Un nouveau parti politique anti-Brexit, le mouvement centriste "Renew" ("Renouveler"), a été officiellement lancé au Royaume-Uni, lundi 19 février. "Notre objectif est de renverser le Brexit et de restaurer notre position influente en Europe, afin de nous concentrer sur ce qui compte vraiment au Royaume-Uni", explique la formation politique sur son site internet (en anglais), avant son lancement prévu dans le centre de Londres.

"Renew" veut s'attaquer aux causes qui ont poussé les électeurs à voter en faveur du Brexit, en particulier "un profond mécontentement sur les inégalités". Le parti estime que "quitter l'UE ne fera qu'empirer la situation". Il compte défendre une augmentation du salaire minimum, renforcer les infrastructures en dehors de Londres et construire davantage de logements abordables. Il veut également "étudier de meilleures façons de gérer l'immigration", l'un des principaux thèmes de la campagne pro-Brexit.

