Angleterre : Dominic Cummings, conseiller en chef de Boris Johnson, quitte Downing Street

C. Guttin

C. Guttin France 2 France Télévisions

Après le directeur de la communication mercredi 11 novembre, c'est au tour du conseiller en chef de Boris Johnson, Dominic Cummings, de quitter Downing Street et l'équipe du Premier ministre britannique. "En France, on ne connait pas bien cet homme, mais ici, c'est un homme central, il est l'un des principaux architectes du Brexit", rapporte la journaliste Camille Guttin en direct de Londres pour le 13 Heures, samedi 14 novembre

Un fin stratège

Partisan d'un Brexit sans accord, il avait créé en 2016 le slogan "Reprenons le contrôle". "C'est un fin stratège, extrêmement dans le contrôle, ce qui lui a valu d'ailleurs de se faire plusieurs ennemis au sein même de son propre camp. Alors, paye-t-il pour son comportement ? Ou bien est-ce un changement de stratégie politique de Boris Johnson [...] ? Pour le moment, on ne le sait pas. Toujours est-il que l'équipe de négociation du Brexit autour du Premier ministre britannique semble se réduire de plus en plus", conclut la journaliste.

