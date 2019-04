Angela Merkel / Theresa May : des sourires qui posent question

La photo, étonnante, a été prise en ouverture de la table ronde du sommet européen. En pleines tensions sur le Brexit, on voit la chancelière allemande et la Première ministre britannique, toutes deux sourires aux lèvres, devant une tablette. Alors, quelle est l'origine de cette complicité ? France 2 a voulu en savoir plus.