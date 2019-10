Accord sur le Brexit : le soulagement dans le Pas-de-Calais

Pour acheter du vin français, certains sont prêts à faire des kilomètres. De nombreux Anglais traversent la Manche pour venir en France faire leur course. Ainsi, dans un magasin de spiritueux de Calais, dans le Pas-de-Calais, l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit est accueilli avec soulagement. "Un accord ? Mais c'est une très bonne nouvelle !", s'exclame un client britannique. Pour cette autre cliente, "Je suis contente que l'on ait un accord, mais j'aurais préféré que l'on reste dans l'Union européenne".

Un accord qui rassure

Avec une clientèle en partie britannique, Jérôme Pont, le dirigeant du magasin, ne voulait pas que la sortie du Royaume-Uni se fasse sans accord avec l'Union européenne. "Avec un 'no deal', les relations commerciales auraient été très compliquées". Particulièrement dépendante du Royaume-Uni, l'agglomération calaisienne est un peu plus rassurée avec un accord. Mais élus et commerçants veilleront aux modalités d'application.

