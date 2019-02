La bande de « la faute à l’Europe? » a reçu cette semaine Anne Sander, eurodéputée Les Républicains.

Au sommaire :

80km/h, que font nos voisins européens ?

Baisser les limitations de 10 kilomètres/heure, est-ce vraiment utile? Certains de nos voisins européens ont déjà franchi le pas et Valéry Lerouge dresse un bilan de ces mesures.

Dépenses publiques, l'heure des choix Tout le monde est d’accord, il faut couper dans les dépenses publiques. Oui mais où ?

Hughes Beaudouin est allé poser la question aux députés européens.

Sprechen Sie deutsch ?

La France au piquet Beaucoup d’emplois sont disponibles du côté allemand de la frontière mais les Alsaciens ne maîtrisent pas la langue de Goethe. Christian Bach, journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace analyse ce phénomène et ses conséquences.

L'Alsace aux Allemands, la fake news fait de la résistance

Après la signature du Traité d’Aix-La-Chapelle le mardi 22 janvier 2019, beaucoup de rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux. Le tonton Flingueur Jean Quatremer démêle le vrai du faux.

« La faute à l’Europe? » est diffusée chaque samedi à 12h10 et 17h10 puis le dimanche à 15h10 et 19h20. Présentée par Yann-Antony Noghès aux côtés de ses deux chroniqueurs, Kattalin Landaburu et Jean Quatremer .



Compte twitter : @lafautealeurope