Islande : la quatrième éruption volcanique en quatre mois secoue le pays

Une nouvelle éruption secoue l'Islande. Lundi 18 mars, la lave continuait d'avancer vers une ville du Sud. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence.

Le week-end des 16 et 17 mars, l’Islande a connu sa quatrième éruption volcanique en trois mois, la plus puissante. 36 heures après les premiers jets de roche en fusion, la lave continue d’avancer lentement mais sûrement. "Si ça continue comme ça, elle risque de couler en bas de la colline, ce qui pourrait la faire accélérer et gagner la route à une vitesse plus soutenue encore", explique Jon Haukur Steingrimsson, ingénieur géotechnique.

Une station thermale évacuée

La coulée poursuit sa course suffisamment lentement pour que les scientifiques puissent faire des prélèvements. Le risque : la rupture d’un champ de lave, qui pourrait provoquer de nouvelles coulées. À proximité, la station thermale Blue Lagoon a été évacuée en urgence dans la nuit de samedi à dimanche. En janvier, des maisons de la commune voisine ont été détruites par la lave. Le village de Grindavik, menacé par l’activité volcanique nouvelle dans la région, semble voué à devenir une ville fantôme.