Irlande : les célibataires font leur festival

Situé à moins de 10 km de l'océan Atlantique, cerné par les champs, le petit village irlandais de Lisdoonvarna ne donne pas l'impression d'être l'endroit où il faut être pour trouver l'âme sœur. Durant le mois de septembre, cette bourgade de 800 habitants reçoit le festival international des célibataires multigénérationnels. Jusqu'à 80 000 célibataires passent dans ce village au mois de septembre soit cent fois la population.

La saveur des rencontres d'antan

Tous les pubs et commerces de la ville se mettent en quatre pour favoriser les rapprochements. Et le village devient un site de rencontre à ciel ouvert, mais rien n'y est virtuel. La saveur des rencontres d'antan, voilà ce que viennent chercher ces célibataires. "Sur les applications de rencontre, vous n'échangez rien avec la personne (...) on s'envoie deux messages et souvent ça s'arrête là alors qu'ici on danse, on boit des coups, on se parle", raconte un des festivaliers. Les hôtels du coin affichent complet, la fréquentation augmente fortement ces dernières années.

