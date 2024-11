Inquiétude "sérieuse" sur l'état de santé d'un ressortissant français détenu en Azerbaïdjan

L'état de santé physique et psychologique de Théo Clerc, un artiste français détenu dans une prison près de Bakou, se détériore jour après jour, selon ses avocates qui déplorent des conditions de détention difficiles sur fond de tensions diplomatiques entre la France et l'Azerbaïdjan. "L'inquiétude est sérieuse concernant son état physique et psychologique: son frère, qui lui a rendu visite en mai, a pu constater qu'il était victime de tics nerveux impressionnants, de trous de mémoire, et qu'il était très amaigri", expliquent Me Margot Fontaine et Me Camille Souleil-Balducci, dans un communiqué publié jeudi 14 novembre.

"Chaque jour qui passe menace l'intégrité psychique et physique de Théo Clerc", estiment-elles alors que celui-ci "doit payer pour l'eau potable et les produits de première nécessité". "La nourriture doit être apportée par des tiers", "l'eau chaude n'est accessible qu'une fois par semaine, et il n'a pas le droit au courrier", détaillent-elles encore.

Agé de 38 ans, Théo Clerc avait été condamné le 10 septembre à trois ans de détention pour un graffiti dans le métro alors que ses deux co-accusés ont écopé, pour les mêmes faits, d'une simple amende. Le ministère français des Affaires étrangères a protesté à plusieurs reprises contre cette détention qu'elle juge "arbitraire" et une condamnation "inéquitable". Les avocates redoutent que les nouvelles tensions entre la France et l'Azerbaïdjan n'empirent le cas de leur client.