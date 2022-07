Incendies : les flammes ravagent le sud de l'Europe

Jeudi 14 juillet, un journaliste portugais, engagé sur une autoroute, s’est retrouvé pris au piège. Filmant son avancée, il a décrit en temps réel la situation pendant son périple entre Porto et Aveiro, au Portugal. "Il fait chaud, très très chaud", peut-on entendre dire l'homme, totalement cerné par les flammes, dans sa vidéo. Pour lui, il est impossible d’opérer un demi-tour. Sa voix se fait de plus en plus inquiète. En effet, il redoute le pire derrière chaque écran de fumée.

"Je ne vois rien"

"Je ne vois rien. J’espère que personne ne s’est arrêté au milieu de la route", commente-t-il. "Je ne m’attendais pas du tout à me retrouver dans cette situation quand j’ai commencé à filmer", se désole ensuite le journaliste. Fort heureusement, il a fini par sortir sans dommage de ce chaudron. Au sud de Lisbonne (Portugal), le constat est le même. Les habitants, désemparés, voyaient se dresser un mur de feu devant eux. Plus généralement, tout le sud de l’Europe est en proie aux flammes, de l’Espagne à la Croatie.