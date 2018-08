Incendies : les évacuations se multiplient au Portugal

À Silves au Portugal, les habitants ont dû être évacués en urgence alors que le feu se trouve à une dizaine de kilomètres seulement de la ville. Les autorités ont averti la population : l'incendie n'est pas près de s'éteindre. Ils sont des milliers à laisser presque tout derrière, tandis qu'un champignon de nuage menace la ville au loin. "Je me sens nerveuse et craintive", raconte une habitante de Silves.

37 blessés et 10 000 hectares brulés

Depuis sept jours, l'incendie parti de Monchique ravage le sud du Portugal et continue de menacer la région touristique de l'Algarve. Plus de 1 400 pompiers et militaires combattent les flammes. Des moyens conséquents mis en place pour prévenir les incendies de 2017 qui ont fait plus d'une centaine de morts. "Malgré les avions qui volent chaque année c'est encore pire", témoigne un habitant de Monchique. Les violentes rafales de vent ont attisé l'incendie qui a déjà fait 36 blessés, dont un grave. 21 000 hectares sont partis en fumée et le feu devrait continuer pendant plusieurs jours.

