Incendies : la France envoie deux avions Canadair au Portugal

Face aux incendies qui ravagent une partie du pays, le Portugal appelle l'Europe à l’aide, et a donc déclenché la demande d’aide de sécurité civile européenne. Mardi 17 septembre, la France a envoyé deux Canadair.

Des milliers de pompiers se sont mobilisés et les autorités ont demandé des renforts. La lutte est sans répit, acharnée. Toute la nuit, les habitants se sont battus contre le feu avec des moyens dérisoires. Ils tentent de contenir les flammes loin de leur village. Ici, personne ne se souvient d'une telle chose. Voilà plusieurs mois ? que le Portugal, dépassé, lutte contre les incendies. Le temps est sec, le vent attise les feux. De nombreux pompiers sont déployés pour faire face aux foyers particulièrement préoccupants. Dans certains endroits, le feu échappe à tout contrôle.

Des moyens massifs

Dans le nord du Portugal, plus de 20 incendies sont en cours. Certains inquiètent particulièrement les pompiers. Le vent est fort, et la température dépasse les 30 degrés en journée. Face au danger, le Portugal appelle l'Europe à l’aide, et a donc déclenché la demande d’aide de sécurité civile européenne. La France a envoyé deux Canadair. Pour éviter la propagation, les moyens sont massifs. 5 000 pompiers et une quarantaine d'avions et d'hélicoptères opèrent au milieu d'épaisse fumée.