Eurozapping : le sud de l’Europe ravagé par les incendies

En Espagne, les incendies faisaient la Une de l’actualité, lundi 18 juillet. Dans le nord-ouest du pays, une région ravagée par les feux ces derniers jours, un pompier est mort alors qu’il luttait contre les flammes, dimanche 17 juillet. Les incendies sont de plus en plus violents et fréquents. Au total, plus de 70 000 hectares ont brûlé en Espagne.

Le Portugal et la Grèce également touchés

Au Portugal, ce sont plus de 30 000 hectares qui ont été ravagés ces derniers jours par plusieurs incendies. Dans la région de Porto, les habitants ont réussi à ralentir la progression des flammes, qui menaçaient leur maison, avec parfois des moyens dérisoires. Les autorités portugaises ont recommandé la plus grande prudence. Tout le pays a été placé en alerte incendie. En Grèce, la menace des feux n’a pas non plus disparu. La Crète a été particulièrement touchée, avec près de 14 000 hectares brûlés.