Immigration : les Vingt-Sept trouvent un accord sur une réforme

Les Vingt-Sept ont trouvé un accord sur une réforme de l’immigration et de l’asile. Le texte doit encore être discuté avec le Parlement européen.

L’immigration est vraiment le sujet qui divise les Européens. Une réforme était en discussion depuis des années. Le texte repose sur deux piliers : d’un côté plus de fermeté, des contrôles plus stricts de la part des pays en première ligne, et de l’autre, plus de solidarité de la part des États membres qui sont moins exposés. Les procédures devront donc être effectuées aux frontières de l’Union européenne. Des procédures qui seront plus rapides mais qui resteront à la charge des pays en première ligne.

Un équilibre subtil

En contrepartie, les autres pays devront accueillir une partie des migrants qui ont obtenu le droit de rester sur le sol européen. Ceux qui ne le feront pas devront contribuer financièrement à hauteur de 20 000 euros par personne non prise en charge. Un subtil équilibre pour que chaque pays de l’Union européenne contribue d’une manière ou d’une autre à cette politique migratoire. Le texte doit encore être discuté avec le Parlement européen, explique le journaliste de France Télévisions, Julien Gasparutto.