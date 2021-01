Histoire : retour sur l'arrivée de l'euro, le 1er janvier 2002

Le 1er janvier 2002, il y a 19 ans, les Français ont découvert leurs nouveaux billets : fini les francs, bienvenue les euros. Dans les premières heures de l'euro, c'était le casse-tête généralisé chez les commerçants lorsqu'il fallait rendre la monnaie. Un euro équivaut alors à 6,55957 francs. Même le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, s'y perd au moment de payer : il confond 7 euros et 7 francs.

300 millions d'Européens concernés par le changement de monnaie

Cela faisait plusieurs semaines que les commerçants avaient dû s'organiser. "Il y a un tiroir spécial pour les euros, donc on prend les billets et on rend la monnaie en euros", expliquait l'un d'entre eux. En même temps que les Français, 300 millions d'Européens ont découvert leurs nouveaux billets, dessinés par l'Autrichien Robert Kalina. Les Français avaient jusqu'en février 2012 pour échanger leurs derniers francs ; la fin d'une monnaie apparue au 14e siècle.

