Histoire : Il y a 20 ans, la France faisait ses adieux au franc

Ronde, brillante, en nickel ou parfois en argent, les pièces en francs sont encore dans les mémoires. "On me donnait dix francs, et je pouvais m'acheter dix francs de bonbons, pour moi et mes trois frères", se souvient un passant, interrogé par les équipes de France Télévisions.

Des débuts difficiles

Il y a 20 ans, le passage à l'euro était célébré par des millions d'Européens. La monnaie unique a toutefois connu des débuts difficiles. Les Français ont dû apprendre à convertir en permanence, puisqu'un euro équivalait à 6,56 francs. Aujourd'hui, le franc suscite l'engouement des collectionneurs. Si certaines pièces valent très cher, toutes n'ont pas la même valeur, explique Patrick Merson, retraité et fondateur du bureau de change Merson. En 2022, il resterait près de 110 millions de francs, oubliés dans des tiroirs.