Grande braderie : Lille attend près de 2 millions de visiteurs

La braderie de Lille (Nord) est la plus grande braderie en Europe. Quelque 8 000 exposants viennent y vendre des babioles en tous genres. "Tout au long de la journée, samedi 31 août, au moins 2 millions de visiteurs sont attendus. Ça a commencé tôt le matin, dès 7 heures. Le quai du Wault est le lieu le plus emblématique de la braderie, parce que tous les vendeurs qu'on y trouve sont des particuliers", explique la journaliste Maïna Sicard-Crass, en duplex sur place.

La bonne ambiance est de mise

On trouve de tout : du briquet qui ne fonctionne plus à 50 centimes, des doudous ou des objets historiques. "Pour l'instant, il est assez facile de se frayer un chemin dans la grande braderie, mais cela devrait être plus compliqué dans l'après-midi. Ce qui est certain, c'est que ça risque d'être un vrai vide-grenier de bonne ambiance 100% lillois", conclut Maïna Sicard-Crass.

