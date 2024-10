En Géorgie, le parti au pouvoir le Rêve géorgien l’emporte à l’issue de législatives déterminantes pour l’avenir du pays. Un parti accusé de dérive autoritaire et pro-russe. Après le dépouillement, la commission électorale a proclamé officiellement la victoire du parti du milliardaire Bidzina Ivanichvili. Il remporterait quelque 54% des voix, contre moins de 38% pour toute l’opposition rassemblant une coalition de partis.

L'opposition est apparue sonnée samedi 26 octobre au soir des élections, mais elle reste combative et conteste les résultats. Ses partisans en sont convaincus, cette élection a été volée par le Rêve géorgien.

Mariam est une électrice de l'opposition et est très amère au lendemain du scrutin. Elle est éditrice à Tbilissi et activiste de la première heure. Elle a tenu à se rendre samedi en région, dans le bureau de vote d'un petit village au sud-ouest de la capitale. "Cette fois ci, je me suis dit que j'allais m'engager encore plus pour être sur le terrain et pour bien comprendre comment les choses se passent", explique-t-elle.

Mariam affirme avoir vu des individus louches rôder autour du bureau, mais la journée s'est déroulée dans le calme, selon elle. C'est à la clôture qu'elle se rend compte que tout ne tourne pas rond. Mariam souhaite vérifier le comptage des bulletins : "...Et un membre de la commission lâche une phrase qui est quand même assez révélatrice. Il me dit : 'Oui mais de toute façon, vous savez, on a gagné partout', alors qu'on venait de sortir les bulletins."

"En tant que pays, la Géorgie va cesser d'exister"

Mariam en est convaincue, le Rêve géorgien ne peut avoir gagné à la loyale. Cela fait des années, explique-t-elle, que les techniques d'intimidation et les méthodes se sont affinées. Les achats de voix, par exemple, sont plus discrets. Prouver la fraude ne sera pas évident. La seule solution qui reste, c'est de se mobiliser. "La rue évidemment, assure-t-elle, on ne peut que protester parce que si le Rêve géorgien reste là, la Géorgie va disparaître. Cela peut rester un territoire sous l'influence russe. Mais en tant que pays, la Géorgie va cesser d'exister." Elle espère que la communauté internationale se tiendra aux côtés de son pays.