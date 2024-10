Législatives en Géorgie : le parti pro-russe revendique la victoire

Selon les premiers sondages, le parti pro-russe “Le Rêve Géorgien” est en tête des élections législatives avec 53 % des voix contre 38 % pour la coalition pro-européenne. L’issue finale de ce scrutin sera déterminante pour ce petit pays du Caucase.

Les premiers sondages laissent présager une victoire du “Rêve Géorgien” aux élections législatives géorgiennes. Le parti pro russe, au pouvoir depuis plus d’une décennie et accusé de dérive autoritaire, recueillerait pour le moment 53 % des voix contre 38 % pour les opposants de la coalition européenne. Avant la fin des dépouillements, ce vote est d’ores et déjà le plus important du pays depuis la chute de l’URSS.

La peur du retour du communisme

Face à ces chiffres qui placent le parti au pouvoir en tête, certains habitants craignent une nouvelle victoire du “Rêve Géorgien”. “Bien que j’aie grandi sous le communisme et que j’aie toujours été membre du Parti communiste, je n’ai pas envie que cette époque revienne”, confie l’une d’entre elles. Pour d’autres, la décision de quitter le pays ne fait plus de doute. S’il obtient la majorité constitutionnelle, le gouvernement a déjà prévenu qu’il interdirait les partis d'opposition proeuropéens, ce qui ouvrirait la voie à un parti politique unique.

