Législatives en Géorgie : l'opposition dénonce la victoire du parti pro-russe

Deux jours après les résultats des élections législatives qui ont vu le parti jugé pro-russe Rêve Géorgien l’emporter, plusieurs milliers de manifestants de l’opposition se sont rassemblés devant le Parlement pour dénoncer un vol des élections. La Présidente du pays dénonce une ingérence de la Russie sur le scrutin.

Ils sont près de 20 000 à avoir répondu à l’appel de la Présidente Salomé Zourabichvili et à s’être rassemblés au pied du Parlement de Tbilissi (Géorgie) ce lundi 28 octobre. Cette manifestation coordonnée par la cheffe de l'État et la coalition d’opposition, dénonce le résultat des élections législatives. Ces participants accusent le parti au pouvoir, “Rêve Géorgien”, d’être pro-russe et d’avoir volé le scrutin. “Nous allons protéger notre voix et notre choix”, confie une manifestante. “Nous devons défendre notre futur”, poursuit un autre.

Une méthodologie russe critiquée

La Présidente géorgienne Salomé Zourabichvili dénonce une ingérence de la Russie : “la méthodologie est russe et nous amène un parti au pouvoir qui veut arrêter l'opposition”. Des déclarations contestées par la Russie et par le Premier ministre géorgien. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, s'est de son côté rendu dans le pays pour saluer la victoire écrasante du parti pro-russe. L’Union européenne et Washington demandent l'ouverture d’une enquête sur ces élections.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.