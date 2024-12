Géorgie : des milliers de manifestants pro-Union européenne dans les rues pour la quatrième nuit consécutive

Ces rassemblements à Tbilissi et dans d'autres villes ont été réprimés à coup de canons à eau et de gaz lacrymogène par la police.

La mobilisation ne faiblit pas. Des milliers de manifestants pro-UE se sont à nouveau rassemblés, dimanche 1er décembre au soir, dans plusieurs villes de Géorgie, pour la quatrième nuit consécutive. Ces manifestations font suite à la décision du pouvoir de repousser à 2028 les ambitions du pays d'intégrer l'Union européenne. Ces rassemblements à Tbilissi et dans d'autres villes ont été réprimés à coup de canons à eau et de gaz lacrymogène par la police, qui a procédé à plus de 150 interpellations. Des dizaines de policiers ont été blessés par des projectiles et pétards jetés par les manifestants.

Le pays avait obtenu le statut de candidat en 2023, avant de voir le processus gelé par Bruxelles un an plus tard à cause de l'adoption d'une loi controversée sur "l'influence étrangère". Cette ex-république soviétique est dans la tourmente depuis les législatives du 26 octobre, remportées par le parti au pouvoir du Rêve géorgien mais dénoncées comme entachées d'irrégularités par l'opposition, qui boycotte le nouveau Parlement.

Un nouveau scrutin est réclamé par les partis d'opposition tout comme par la présidente Salomé Zourabichvili, en rupture avec le gouvernement et qui a annoncé qu'elle refuserait de rendre son mandat à la fin de l'année tant que de nouvelles législatives n'auront pas lieu. "Bien sûr que non", a répondu le Premier ministre Irakli Kobakhidzé aux journalistes qui lui demandaient si le gouvernement, accusé de dérive autoritaire prorusse, accepterait d'organiser de nouvelles élections.