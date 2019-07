Feuilleton : un tour en Belgique (3/5)

Un détour en Belgique mérite bien de s'attarder sur les bords de la Meuse. Le fleuve traverse tout le Royaume et longe les plus anciennes citadelles d'Europe. Il révèle de nombreux joyaux du plat pays. Et la croisière est sans doute le moyen le plus confortable d'en profiter. Au pied de la forteresse de Namur, on peut par exemple monter à bord de la péniche-hôtel de Martine et Bernard. "Il y a quatre cabines dans le bateau. Elles ont toutes vue sur la Meuse", explique Martine aux quatre couples d'amis venus pour une croisière.

Un paysage verdoyant

Martine et Bernard ont tout plaqué pour acheter leur péniche il y a quinze ans. "On a trouvé que c'était génial l'eau, cet environnement. On s'est dit, mais pourquoi pas faire une maison d'hôtes sur une péniche", raconte Martine devant les caméras de France 2. En remontant la Meuse vers la France, les passagers peuvent profiter d'un paysage verdoyant en longeant maisons bourgeoises, châteaux et abbayes.

