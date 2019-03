Feuilleton : les contrées sauvages de l'Est (4/5)

Pour les Autrichiens, le lac de Neusiedl, ou Neusiedler See, est plus qu'un vaste lac, mais une véritable mer intérieure. Près de 315 km² à la frontière avec la Hongrie. Une réserve de biodiversité, un paysage qui change radicalement en fonction des saisons. D'habitude, en cette période, quand il vient ici, Aleksandr s'attend à tout sauf à ce grand ciel bleu. Ce lac est son terrain de jeu favori. Il habite à Vienne, la capitale, à moins d'une heure de route. Dès qu'il le peut, il vient ici faire du sport. Une patinoire géante. Toutes les formes de glisse sont possibles, jusqu'à 100 km/h avec ces chars à voile sur glace. Un lac figé presque tous les hivers, mais cette année, les températures sont restées douces.

Du "no man's land" à la réserve naturelle

Juste à côté, caché dans ces hectares de roseaux, une autre richesse du lac de Neusiedl : plus de 300 espèces d'oiseaux. Ces deux ornithologues sont des privilégiés. Ils ont accès à une zone interdite au public. Ils recensent soigneusement tout ce qu'ils aperçoivent. Pour ces passionnés, le lac est un endroit parfait, grâce notamment à ces nombreux postes d'observation, vestiges des miradors érigés ici à l'époque de la guerre froide. Un "no man's land" qui a eu un effet très positif sur la biodiversité. Trente ans après la fin de la guerre froide, la zone est toujours protégée. Presque aucune construction en bordure du lac et très peu de routes. Attention : en Europe de l'Est, l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Le dernier épisode de ce feuilleton nous emmènera dans la neige, dans l'est de l'Allemagne, pour admirer ses pitons rocheux.

Le JT

Les autres sujets du JT