Exaspéré par l'état des routes, un Belge rebouche les nids-de-poule de Bruxelles avec des fleurs

"Je voulais dénoncer d'une manière positive et ludique le mauvais état des rues, pistes cyclables et trottoirs de Bruxelles", explique Antons Schuurmans à La Libre. Mécontent des routes dans la capitale belge, le jeune homme, militant pour CD&V (parti démocrate-chrétien belge), a décidé de planter des fleurs dans les nids-de-poule de la ville.

Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, on le voit arpenter les artères bruxelloises pour planter des fleurs dans de plus ou moins grands trous, puis les arroser. "Les politiciens dégagent des millions pour de grands projets comme le musée Citroën, mais il semble manquer d'argent pour la réparation des routes supposées améliorer le confort quotidien des Bruxellois", a-t-il dénoncé.

L'iniative n'est pas nouvelle. Des Etats-Unis au Canada, d'autres riverains ont déjà procédé à cette méthode pour cacher les nids-de-poule des routes et ont partagé le résultat de leur travail avec le hashtag #FlowerPotHoles.

#tb to that time I thought I was helping fix that nasty 'spring pot hole' situation #flowerpotholes #loveit #whyno … https://t.co/2VTiYfHopG pic.twitter.com/mdbO7tXsoO

So this is an alternative to fixing the potholes in NYC, making the streets look more beautiful! #flowerpotholes pic.twitter.com/2ns7aq1xPY