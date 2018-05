Eurozapping : un nouveau ministre de l'Intérieur en Grande-Bretagne

Plusieurs sujets ont fait la Une des JT européens ce lundi 30 avril. Parmi eux : la Grande-Bretagne change de ministre de l'Intérieur. Les tentatives d'expulsion des familles d'immigrés arrivés après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire le pays lui auront été fatales. La ministre Amber Rudd a démissionné, accusée de vouloir faire du chiffre à tout prix. Elle a été remplacée par un fils de chauffeur de bus pakistanais, Sajid Javid, soucieux de désamorcer cette crise. Theresa May sort affaiblie de cette affaire qui touche un des dossiers clés du Brexit : la lutte contre l'immigration.

Les Vénitiens excédés

L'Allemagne s'inquiète des sanctions américaines. Donald Trump pourrait signer la fin des aciéries allemandes. S'il ne change pas d'avis d'ici demain, des taxes à l'export feront perdre leur compétitivité à l'acier et à l'aluminium européen. L'Union européenne a prévu des mesures de rétorsion sur les Harley-Davidson, les jeans, le jus d'orange. Pas sûr que cela suffise à sauver la production allemande.



Les portiques installés pour réguler le flux des touristes à Venise démontés avec rage. Les Vénitiens sont excédés par la flambée de l'immobilier et les immenses paquebots qui défigurent le port. La ville accueille 28 millions de visiteurs par an pour 55 000 habitants.

