Eurozapping : un camp pour les prisonniers islamistes au Kosovo

Plusieurs sujets ont fait la Une des JT européens lundi 22 avril. Parmi eux : un camp pour les prisonniers islamistes au Kosovo. Des femmes et des enfants de retour de Syrie y sont accueillis. Ils ont passé plusieurs années dans les rangs du groupe État islamique. Aujourd'hui, ils sont de retour et leurs proches peuvent les voir et leur parler. Selon les autorités, plus de 400 Kosovars auraient rejoint la Syrie et l'Irak.

Dans moins d'une semaine, les Espagnols voteront. Dernière ligne droite avant les élections législatives de dimanche 28 avril. Les candidats des principaux partis misent beaucoup sur les débats télévisés pour faire la différence. Les sondages prévoient des résultats serrés. Une formation pourrait créer la surprise : Vox, le jeune parti d'extrême droite.



Le Royaume-Uni célèbre le 93e anniversaire de la reine. 21 coups de canon ont été tirés pour marquer le début des célébrations comme le veut la tradition. Couronnée en 1952, Elizabeth II a passé 67 ans et 74 jours sur le trône, un record dans la monarchie britannique.

