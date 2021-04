Eurozapping : un calendrier de réouverture en Belgique, des réfugiés créent un média en Espagne

Comme en France, la Belgique prépare progressivement la sortie de crise. Un calendrier de réouverture a été annoncé. Fermées depuis fin octobre, les terrasses des cafés et restaurants pourront rouvrir à partir du 8 mai. Le nombre de clients par table sera limité. La pression reste forte sur les hôpitaux, mais le gouvernement veut agir face à une population lassée et compte également sur la vaccination. De nombreuses entreprises sont en difficulté.

Raconter l’histoire de migrants qui ont fui la guerre

En Espagne, le premier média créé par des réfugiés a vu le jour. C’est une revue en ligne, en arabe et en espagnol, qui raconte l’histoire de migrants ayant fui la guerre et la misère pour rejoindre l’Europe. Okba Mohamed, réfugié syrien, est l'un des fondateurs. "J’aime travailler sur les réfugiés car j’en suis un moi-même. Je sais très bien comment ils vivent, les problèmes et les difficultés qu’ils rencontrent pour faire leur vie ici en Espagne", détaille-t-il. Depuis 2011, 20 000 Syriens ont demandé l’asile dans le pays. Enfin, au Royaume-Uni, les préparatifs continuent, à 48 heures des funérailles du prince Philip.