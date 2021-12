Eurozapping : les Belges réclament plus de pouvoir d’achat, le gouvernement allemand interpellé sur le sort des migrants

Ouvriers de la métallurgie, soignants, enseignants, intérimaires ou bien encore sans emploi, des Belges ont manifesté pour plus de pouvoir d’achat, dans les rues de Bruxelles, lundi 6 décembre. Ils étaient plus de 5 000 à avoir répondu à l’appel de plusieurs organisations syndicales, dans le but d’obtenir, notamment, une revalorisation des salaires. Là aussi, les prix du gaz, de l’électricité et des produits de première nécessité ont bondi.





Plus de 300 morts en 2021



En Allemagne, la future coalition gouvernementale a été interpellée. Des centaines de gilets de sauvetage ont été déposées devant le Parlement à Berlin. Une action symbolique à l’initiative de plusieurs collectifs et d’ONG pour sensibiliser l’exécutif sur le sort des migrants, qui tentent la traversée de la Manche. Plus de 300 d’entre eux sont morts noyés cette année.