Eurozapping : les anti-Brexit créent un parti pour les élections européennes

Plusieurs sujets ont fait la Une des JT européens mardi 23 avril. Parmi eux : un parti anti-Brexit lance sa campagne au Royaume-Uni pour les Européennes. "Nous sommes prêts. Car ces élections sont une chance d'envoyer le message le plus clair possible. Nous demandons un nouveau référendum et le droit de rester", a déclaré Heidi Allen, chef du parti Change UK. Le mouvement compte notamment 11 députés qui ont quitté le parti travailliste et le parti conservateur.

Les élections boycottées

Des villages boycottent les élections en Espagne. À Benizar comme dans trois autres villages de la région de Murcia, les 860 électeurs ne voteront pas aux Législatives dimanche 28 avril. Ils protestent contre l'abandon des zones rurales.



Le Grand-Duc Jean de Luxembourg est décédé à l'âge de 98 ans, après avoir été hospitalisé pour une infection pulmonaire. Il avait régné sur son pays pendant 36 ans, de 1964 à 2000, avant d'abdiquer pour laisser place à son fils.

