Eurozapping : le plus grand pont d'Europe inauguré en Allemagne

Plusieurs sujets ont fait la Une des JT européens jeudi 21 novembre. Parmi eux : le plus grand pont d'Europe inauguré en Allemagne. Huit ans de travaux, 1,7 kilomètre de long et 160 mètres de haut. L'ouvrage enjambe une vallée où coule la Moselle. Il permet de relier l'ouest de l'Allemagne avec la Belgique et les grands ports des Pays-Bas. Montant de la facture : près de 500 millions d'euros, soit presque le double du budget prévisionnel.

Les enseignants croates en grève pour leur salaire. 28 jours de grève perlée et jeudi 21 novembre, toute la profession était dans la rue pour réclamer une hausse de 6% des salaires. Les classes croates risquent de rester vides. Après un mois de contestation, le dialogue est rompu.

Des liasses de billets dans la rue

Le Père Noël est en avance dans un village anglais. Sur un trottoir de Blackhall Colliery, des liasses de billets ont été trouvées par des habitants, pour la quatrième fois depuis le début de l'année. "C'est surement un Robin des Bois des temps modernes", confie une habitante. Le phénomène dure depuis 2014 et ici, les habitants sont particulièrement honnêtes. À 14 reprises, ils ont rapporté les sommes trouvés à la police.

