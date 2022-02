Eurozapping : la Pologne contre la taxe carbone, les agriculteurs grecs manifestent et les élèves belges rajoutent une couche

Les agriculteurs grecs manifestent contre la hausse des prix de l’énergie. Partout dans le pays, les tracteurs ont envahi les routes. Des blocages pour protester contre une inflation qui étrangle la profession. Elle exige des subventions pour survivre, car il n’y a pas que le carburant qui a augmenté. "L’année dernière, les engrais coûtaient 500 euros la tonne. Cette année le prix a été multiplié par trois à cause de la hausse des prix du gaz et du pétrole", déplore un agriculteur. Au bout de la chaine, la valse des étiquettes touche toutes les denrées alimentaires.

La Pologne, elle s’insurge contre la politique de la taxe carbone. Placardées sur les murs de Varsovie, des affiches dénoncent le fait que 60% de la hausse de l’énergie serait directement imputable à la politique européenne, qui taxe le charbon jugé trop polluant. La Pologne en utilise encore beaucoup, et se sent particulièrement pénalisée. "Chaque famille polonaise en paye le prix. Environ un tiers des dépenses énergétiques et dû à cette politique", estime Jacek Sasin, vice-premier ministre polonais.

En Belgique, opération gros pulls pour moins consommer. Au programme de nombreuses classes belges, la manière d’économiser de l’énergie à l’école. Il suffit de se diriger vers le radiateur et de tourner le thermostat. Un degré de moins, 7% d’économies. Plus de 100 000 élevés belges ont été incités à mettre une petite laine supplémentaire, reste à pérenniser ces bons réflexes.